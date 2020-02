Стивен Кинг в знак протеста против Facebook удалил там свою страницу

Известный писатель Стивен Кинг удалил свою страницу в Facebook. Он заявил, что сделал это в знак протеста против политической рекламы и отсутствия должной защиты персональных данных.

— Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей, — написал он в Twitter, призвав пользователей подписаться на него уже в этой соцсети.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.