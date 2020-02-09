Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам

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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать российскую нефть по ценам мирового рынка.



«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже»,— сообщил вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой (цитата по "БелТА").

По его словам, Минск привык, что нефть преимущественно поставляет «большая пятерка — «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и другие компании», однако около «100 млн т нефти из общего объема добывается и поставляется небольшими компаниями».