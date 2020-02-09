В России впервые проведут «инвентаризацию» белых медведей

В России впервые проведут полный учет численности белых медведей. Решение было принято по итогам заседания экспертов секции рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления белого медведя, сообщается на сайте Минприроды России.

В 2020 году пройдут подготовительные мероприятия — создание плана авиаучетных работ, проведение тренингов для участников, закупка оборудования, подготовка методических рекомендаций.

В 2021 году авиаучет белых медведей будет проведен в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году — в море Лаптевых и Карском море, в 2023-м — в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.

Ранее в России подготовили новую Красную книгу впервые с 1997 года.