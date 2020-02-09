Forbes назвал номинантов на «Оскар» с самыми большими доходами

В этом году на кинопремию «Оскар» номинированы три участницы рейтинга самых высокооплачиваемых актрис. Это Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и Шарлиз Терон. Ни одна из них не была включена в рейтинг благодаря гонорарам за тот же фильм, за который получила номинацию на «Оскар».

Скарлетт Йоханссонн номинирована как лучшая актриса за роль в «Брачной истории» и как лучшая актриса второго плана за роль в «Кролике Джоджо». В 2019 году Forbes оценил ее доход в $56 млн.

Марго Робби, номинированная на лучшую женская роль второго плана в фильме «Скандал», за прошлый год заработала $23,5 млн. Шарлиз Терон получила доход на полмиллиона меньше и так же была номинирована за лучшую женскую роль в «Скандале».

Ранее в Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар». Лидерами по количеству номинаций — 12 — стали фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» и «Джокер» Тодда Филлипса.