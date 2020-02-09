На судне, где находится семья из Казани, число пассажиров с коронавирусом достигло 96 человек

Еще у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, , который вернулся в воскресенье в японский порт Йокогама и встал у причала, обнаружена положительная реакция на новый коронавирус.

Таким образом, число зараженных в Японии достигло 96 человек, из них 70 — на Diamond Princess, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина.