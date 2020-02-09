Кукольный театр в Челнах переедет в здание драмтеатра, освободив школу детям

Кукольный театр в Набережных Челнах переедет в нынешнее здание драмтеатра, который, в свою очередь, переедет в новое здание. Таким образом освободится здание школы, которое планируется вернуть детям. Такое решение озвучил мэр Челнов на выездном совещании.

Освободившееся здание школы и здание драмтеатра отремонтируют.

«Мы приняли решение с министром культуры отдать здание ныне существующего татарского драматического театра под кукольный театр. Его тоже придется ремонтировать. Не может же кукольный театр в XXI веке быть в школе. И появляются дополнительные ученические места, по сути еще одна школа. Мы ремонтировать умеем, практически новые появляются объекты. Один объект решает сразу три задачи», — передает слова Магдеева пресс-служба.

Здание нового татарского драмтеатра планируют сдать в сентябре. Затем там начнется ремонт, заедет труппа. Согласно проекту общая стоимость составляет 1 млрд 149 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в Челнах откроется онкоцентр.