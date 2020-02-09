Обвиняемый по делу дедовщины просит рассмотреть дело без присутствия потерпевшего Шамсутдинова

В рассмотрении уголовного дела о дедовщине, по которому Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат являются потерпевшими, обвиняемый просит рассмотреть дело в особом порядке. Об этом сообщил адвокат Руслан Нагиев.

«Обвиняемый Мухатов признает вину и желает принятия судебного решения в особом порядке. Это означает, что суд не исследует доказательства, не допрашивает потерпевших и свидетелей и назначает подсудимому более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи. Однако для этого необходимо согласие потерпевшего и прокуратуры. Мы решили, что без исследования доказательств по делу и допроса потерпевших расследование дела не будет полным и объективным, по этому Рамиль написал соответствующее заявление в суд», — написал Нагиев.

Ранее адвокат Рамиля Шамсутдинова подготовил жалобу в прокуратуру и ФСИН по поводу необоснованного содержания своего подзащитного в карцере.

