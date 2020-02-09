В Казахстане вспыхнули беспорядки с человеческими жертвами: госоганам пригрозили наказанием

В Казахтане в ночь на 8 февраля впыхнули беспорядки, которые унесли жизни восьми человек. В больницах остаются 37 человек.

На данный момент ситуация стабилизирована. Но на инцидент жестко отреагировал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что сотрудники государственных органов, которые допустили беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, понесут наказание.

«Комиссия во главе с [вице-премьером] Бердибеком Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее массовые протесты вспыхнули в Абхазии. Сторонники оппозиции взяли штурмом здание администрации президента в Сухуми. Их действия уже назвали попыткой государственного переворота.

