Военный самолет из России доставил гуманитарный груз в Китай

Самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в Китай медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На борту воздушного судна находится 183 кубометра гуманитарного груза. Груз собирали 6-7 февраля в Московской, Тверской и Воронежской областях. На борту находятся около 2 млн медицинских масок.

По последним данным, в Китае коронавирус обнаружен более 37 тыс. человек, 811 человек погибли. Случаи заболевания зафиксированы в 26 странах.

