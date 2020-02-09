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Военный самолет из России доставил гуманитарный груз в Китай

08:07, 09.02.2020 1
Военный самолет из России доставил гуманитарный груз в Китай
Фото: mchs.gov.ru

Самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в Китай медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На борту воздушного судна находится 183 кубометра гуманитарного груза. Груз собирали 6-7 февраля в Московской, Тверской и Воронежской областях. На борту находятся около 2 млн медицинских масок.

По последним данным, в Китае коронавирус обнаружен более 37 тыс. человек, 811 человек погибли. Случаи заболевания зафиксированы в 26 странах.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:36
    но что это такое? Почему власть так излеваеться над своим народом??? В России в больницах ничего нет сами покупаем. А они всегда заграницу бесплатно отправляют. или таким оброзом миллиарды списывают.
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