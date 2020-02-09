В Татарстане замерили уровень радиации после сообщения о загрязнении в Ульяновской области

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана замерили уровень радиации в республике поле сообщений о радиактивном загрязнении снега в Ульяновской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В РТ мощность экспозиционной дозы гамма излучения ежедневно замеряется на 17 метеостанциях. В стокилометровой зоне радиационно опасного объекта АО «ГНЦ НИИАР» города Димитровград, где зафиксировали загрязнение, находятся две метеостанции МС Тетюши и МС Чулпаново, на которых замеры МЭД проводятся 8 раз в сутки. Показатели на данных станциях не превышали фоновых показаний за предыдущий месяц.

Специалисты дополнительно взяли пробы атмосферных выпадений и аэрозолей в приземном слое воздуха как на суммарную бета-активность, так и активность гамма излучаемых радионуклидов. Суммарная бета активность проб не превышала фоновых значений. . Гамма спектрометрия выявила присутствие лишь следовых активностей естественных радионуклидов, что не превышает многолетних значений, передает сайт Гидрометцентра РТ.

