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Порядин и Галимов организовали первый гол сборной России на Шведских играх

20:46, 08.02.2020
Порядин и Галимов организовали первый гол сборной России на Шведских играх
Фото: fhr.ru

Нападающий «Нефтехимика» и сборной России по хоккею Павел Порядин забил первый гол российской команды на третьем этапе Евротура в Швеции.

Это произошло в матче против хозяев турнира при счете 0:3. Результативную передачу в свой актив также записал форвард «Ак Барса» Артем Галимов.

Для обоих татарстанцев эти очки стали дебютными в составе сборной России.

Напомним, ранее российская команда с сухим счетом уступила Финляндии (0:3).

СпортХоккей Татарстан
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