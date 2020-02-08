Порядин и Галимов организовали первый гол сборной России на Шведских играх

Нападающий «Нефтехимика» и сборной России по хоккею Павел Порядин забил первый гол российской команды на третьем этапе Евротура в Швеции.

Это произошло в матче против хозяев турнира при счете 0:3. Результативную передачу в свой актив также записал форвард «Ак Барса» Артем Галимов.

Для обоих татарстанцев эти очки стали дебютными в составе сборной России.

Напомним, ранее российская команда с сухим счетом уступила Финляндии (0:3).