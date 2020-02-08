Российскую общину предложили сделать полноправным участником исламского мира

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов, который приехал в Татарстан для участия в заседании попечительского совета Болгарской исламской академии, сообщил, что российская умма (религиозная община) должна быть полноправным субъектом исламского мира.



«Это предполагает полную независимость во всех сферах религиозной жизни — самостоятельное издание фетв, установление признаваемых в других странах, но все же самостоятельных халяльных стандартов, а также создание своей теологической школы и исламского образования», — сказал он ТАСС.

Богданов отметил, что при создании Болгарской исламской академии, как и в целом при формировании политики в сфере исламского образования в России, постоянно ставится и обсуждается вопрос о взаимоотношении между получением этого образования в РФ и за рубежом. По его словам, ответ ясен, и он дан в установке президента России о приоритете создания отечественной системы изучения ислама. В то же время речь не идет о стремлении изолировать российское исламское богословие и образование от деятельности, ведущейся за границей.

Ранее сообщалось, что Болгарская исламская академия введет две новые специальности.