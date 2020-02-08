HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии

Генеральные директора в Новосибирске и главные инженеры нефтеперерабатывающих заводов могут получать заработную плату в размере 800 тыс. рублей каждый месяц.

В целом четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от 100 тыс. рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

Так, 250 тыс. рублей могут получать личные ассистенты или репетиторы английского языка для бизнесмена в Ижевске, а также директора в культурно-образовательный центр «Этномир» в Калужской области.

Зарплату от 400 тыс. до 1 млн рублей предлагают на должности директора по электронной коммерции в Москве, от 400 до 650 тыс. рублей — директора по производству в Екатеринбурге Кроме того, 400 тыс. на руки можно получать, если устроиться финансовым директором в Москве, от 400 до 450 тыс. до вычета налогов — главным геологом на Чукотке.

Ранее сообщалось, что в Казани увеличивается спрос на операторов кол-центров банков и крупных компаний, все больше федеральных компаний выбирают столицу Татарстана для размещения офисов с сотрудниками, в обязанности которых входит консультирование клиентов по телефону. Так, в 2019 году в столице Татарстана было открыто более тысячи вакансий для специалистов контакт-центров, что на 8% больше, чем в 2018 году.

Подробнее о том, почему некоторые компании концентрируют именно в Казани свои основные ресурсы и почему еще нужны кол-центры — в материале «Реального времени».