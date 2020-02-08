МЧС Татарстана предупредило о тумане

В ГУ МЧС РФ по РТ предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий.

По данным Гидрометцентра Татарстана, с 18.00 8 февраля до 9.00 9 февраля на территории республики местами ожидается туман.

МЧС рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапного торможения. Пешеходам следует пересекать улицу в месте обозначенного пешеходного перехода, прикрепить на одежду светоотражающие элементы, любителям активного отдыха рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации.