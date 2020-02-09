Парки в Зеленодольске будут обновлять по примеру «Зарядья» в Москве

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Парки и скверы в Зеленодольском районе хотят обновить по примеру парка «Зарядье» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района РТ.

Руководитель района Михаил Афанасьев совершил обход города Зеленодольска. Ему показали эскизы проектов по обновлению общественного пространства. Он предложил улучшить общественные пространства по примеру Москвы.

«Для нас пример — это парк «Зарядье» в Москве. Учитывая потребности населения, нам необходимо провести здесь «эволюцию». Подумаем, как сделать так, чтобы данное общественное пространство стало еще лучше, особенно для отдыха наших горожан», — сказал Михаил Афанасьев.

Житель города попросил главу района сделать удобный пандус в парке Победы, так как в коляске сложно подняться к Вечному огню. Афанасьев тут же сделал поручение, чтобы учитывались пожелания людей с ограниченными возможностями здоровья.

