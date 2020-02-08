Брат Айрата Хайруллина принес на церемонию прощания две конфеты

Фото: Людмила Артамонова

Семья Айрата Хайруллина выступила завершающей речью на траурной церемонии прощания. Отец и брат рассказали о воспитании Айрата Хайруллина

Отец Назип Хайруллин поблагодарил всех, кто пришел проститься с Айратом Хайруллиным.

«Я как отец никогда не замечал, чтоб он кого-то оскорбил или повысил голос. Всегда находил нужные слова и умел решить все проблемы. Провожая Айрата в последний путь, я в это не верю. Только вчера с ним общались. А сейчас сижу и жду, что он встанет и что-то скажет. Но так не бывает. Мы провожаем его в последний путь. Спасибо вам, что пришли.

Брат Хайруллина Илшат вспомнил, как они делили конфеты в детстве. В память об этом он пришел проститься с двумя конфетами.

«Мало представляется, как без брата будем дальше жить. Сегодня ноч я вспомнил, как папа с мамой принесли вот такую... (Плачет — прим. ред.) Он всех людей любил, даже тех, кто его ругал. Умел делиться, с детства. Родители давали по конфетке, я свою съедал, а он со мной свою делил. Говорил, что вдвоем вкуснее. Сегодня, провожая в последние путь брата, я принес две конфеты», — сказал он, положив конфеты под покрывало.

Траурный митинг завершен. Выступает Гусман хазрат Исхаков.