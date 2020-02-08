В Татарстане полицейские помогли замерзающему на трассе дальнобойщику

В Татарстане сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД РТ помогли дальнобойщику, замерзавшему на трассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Случай произошел на 16 километре автодороги Елабуга — Ижевск в Менделеевском районе республики. Старший лейтенант полиции Айдар Сабирзянов и старший лейтенант полиции Рамиль Миннахмитов заметили на обочине грузовой автомобиль «Даф» с включенной аварийной сигнализацией.

Выяснилось, что дальнобойщик двигался из Ижевска в Москву по ночной трассе, когда двигатель заглох из-за неисправности в топливной системе. Починить грузовик на дороге он не смог.

Полицейские пересадили замерзшего водителя в салон своего патрульного автомобиля, напоили горячим чаем. Затем они остановили проезжавший мимо другой грузовой автомобиль, который помог отбуксировать транспортное средство до ближайшего автосервиса, передает ведомство.

Ранее полицейские из Нижнекамска пришли на помощь дальнобойщику, застрявшему в сугробах.

