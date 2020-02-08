Появились предварительные версии крушения вертолета под Казанью

Фото: МЧС по РТ

Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ рассматривают три версии падения вертолета в Татарстане. Это могут быть ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.

«Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия», — цитирует ведомство ТАСС.

Источник в экстренных службах рассказал, что рассматривается версия отказа техники.

Ранее в Росавиации назвали предварительную причину крушения вертолета в Татарстане — плохие метеоусловия.