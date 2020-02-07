МЧС подтвердило гибель одного человека в результате крушения вертолета под Казанью

В результате жесткой посадки вертолета под Казанью погиб один человек и пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Пострадавшие переданы сотрудникам СМП и доставляются в лечебное учреждение.

Инцидент произошел в 6 км юго-восточнее Лаишево. Вертолет следовал по маршруту из н.п. Левашево Алексеевского района в н.п. Матюшино Лаишевского района.

Ряд СМИ сообщили о смерти депутата Госдумы Айрата Хайруллина при катастрофе. Ему принадлежал вертолет.

В Mash рассказали, что двое выживших в крушении вертолета под Казанью были доставлены на берег на судне на воздушной подушке. Тело погибшего оказалось зажато вертолетом. Изначально спасатели добрались до места падения, нашли выживших и довезли их на берег. Попытки вытащить зажатое тело продолжаются.