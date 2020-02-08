Наиль Магдеев о ситуации с автобусами в Челнах: «Власти имеют право на ошибку»

Мэр города Набережные Челны ответил на упреки жителей по провалу транспортной реформы.

Встреча состоялась в здании школы. Жители города возмущались, как полумиллионный город может остаться без общественного транспорта. На что Магдеев признал, что власти допустили ошибку.

«Мы тоже это понимаем, переживаем не меньше вас. Но то, что мы хотели довести до логического завершения, пока не получилось. В нашей работе так же, как и в вашей, бывают ошибки. Но эти ошибки мы стараемся исправить», — сказал Магдеев.

Напомним, что ранее мэрия Набережных Челнов приняла решение вернуть все 190 лизинговых автобусов КАМАЗу. Власти Челнов пообещали не допустить транспортного коллапса. Город вернется к системе работы общественного транспорта 2014 года. Варламов заподозрил в этом коррупционную схему.

