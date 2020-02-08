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В Татарстане с мая запустят этногастрономический маршрут для туристов

03:25, 08.02.2020
В Татарстане с мая запустят этногастрономический маршрут для туристов
Фото: realnoevremya.ru


Первый в Татарстане этногастрономический маршрут «Одна дорога — пять культур» по селам и деревням планируется запустить с 1 мая 2020 года в Мамадышском районе республики.

Маршрут включает посещение пяти деревень — татарской (Нижняя Ошма), русской (Красная Горка), марийской (Большая Шия), кряшенской (Зюри) и удмуртской (Пойкино).

Программа посещения каждого из населенных пунктов включает в себя дегустацию национальных блюд, знакомство с женским народным костюмом, фольклорные номера от местных коллективов.

Кроме того, в дороге работает экскурсовод, который знакомит туристов с историческими фактами и легендами. Продолжительность тура составляет порядка 11 с половиной часов, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что за 2019 год турпоток в Татарстане вырос, однако объем услуг, оказанных татарстанскими предприятиями, остался на прежнем уровне.

ОбществоИнфраструктураИсторияКультура Татарстан
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