В Татарстане с мая запустят этногастрономический маршрут для туристов



Первый в Татарстане этногастрономический маршрут «Одна дорога — пять культур» по селам и деревням планируется запустить с 1 мая 2020 года в Мамадышском районе республики.

Маршрут включает посещение пяти деревень — татарской (Нижняя Ошма), русской (Красная Горка), марийской (Большая Шия), кряшенской (Зюри) и удмуртской (Пойкино).



Программа посещения каждого из населенных пунктов включает в себя дегустацию национальных блюд, знакомство с женским народным костюмом, фольклорные номера от местных коллективов.

Кроме того, в дороге работает экскурсовод, который знакомит туристов с историческими фактами и легендами. Продолжительность тура составляет порядка 11 с половиной часов, пишет РБК.



Ранее сообщалось, что за 2019 год турпоток в Татарстане вырос, однако объем услуг, оказанных татарстанскими предприятиями, остался на прежнем уровне.

