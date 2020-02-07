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Мухаметшин о гибели Хайруллина: «В Татарстане его ценили за профессионализм, принципиальность»

23:04, 07.02.2020
Мухаметшин о гибели Хайруллина: «В Татарстане его ценили за профессионализм, принципиальность»
Фото: скриншот

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина в результате крушения вертолета.

«Трагическая новость об авиакатастрофе, в результате которой погиб наш коллега, депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин не оставила никого равнодушным в Татарстане.
Его имя было широко известно в России, в Татарстане его ценили за профессионализм, принципиальность, реализованные благотворительные проекты. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе», — написал он в Instagram.

Мухаметшин отметил, что церемония прощания состоится завтра в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Она начнется в 11 часов.

ОбществоВласть Татарстан
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