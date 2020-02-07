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Загитова показала две новые программы на шоу в Швейцарии

17:04, 07.02.2020
Загитова показала две новые программы на шоу в Швейцарии
Фото: fsrussia.ru

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе, где показала две новые программы.

Первый номер фигуристка исполнила под известную песню Hallelujah, показав чувственное катание. Позже Загитова выступила под энергичную композицию Ребекки Фергюсон Glitter & Gold.

Отметим, что в конце первой программы фигуристка упала при выполнении тройного флипа.

Следующие выступления Загитовой в рамках шоу Art on Ice пройдут в швейцарских городах Лозанне (11 февраля), Базеле (13 и 14 февраля) и Давосе (15 и 16 февраля).

СпортФигурное катание
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