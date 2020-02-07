Загитова показала две новые программы на шоу в Швейцарии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе, где показала две новые программы.

Первый номер фигуристка исполнила под известную песню Hallelujah, показав чувственное катание. Позже Загитова выступила под энергичную композицию Ребекки Фергюсон Glitter & Gold.

Отметим, что в конце первой программы фигуристка упала при выполнении тройного флипа.

Следующие выступления Загитовой в рамках шоу Art on Ice пройдут в швейцарских городах Лозанне (11 февраля), Базеле (13 и 14 февраля) и Давосе (15 и 16 февраля).