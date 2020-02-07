В Татарстане ввели в эксплуатацию 9% жилья от плана на 2020 год

В Татарстане ввели в эксплуатацию 264 тыс. квадратных метров жилья или 9% от плана, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Так, по программе соципотеки в 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию 130 домов на 4 тыс. 970 квартир общей площадью 273,6 тыс. кв. метров.

По состоянию на 6 февраля органы статистики отчитались по 10 домам на 108 квартир площадью 5 тыс. кв. метров. Среди оставшихся 120 объектов инвестиционной программы 2020 года в высокой степени готовности находятся 12 объектов, в средней степени — 61 объект, в низкой степени — 47 объектов.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья планируется ввести в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317 тыс. кв. метров. Сейчас введено в эксплуатацию 24 многоквартирных жилых дома площадью 141 тыс. кв. метров. В высокой степени готовности находятся 67 домов, в средней степени — 63 дома, в низкой степени — 23 дома, сообщает пресс-служба президента РТ.