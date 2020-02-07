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Миронов об активе «Салават купере»: «Довольных жителей гораздо больше!»

15:25, 07.02.2020 5
Миронов об активе «Салават купере»: «Довольных жителей гораздо больше!»
Фото: Реальное время

Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал о взаимодействии с жителями микрорайона «Салават купере». От жителей этого района поступило немало различных вопросов к Миронову для онлайн-конференции.

— Там есть актив. Этот актив в три-пять человек, которые не просто живут в «Салават купере», они работают в «Салават купере», их общественная деятельность стала работой. Иногда бывает так, что эти работники смешивают желания жителей «Салават купере» со своими личными желаниями и путают иногда местами эти вещи. Когда мы встречаемся с большей частью жителей, то значительно больше благодарных жителей и довольных жителей.

Общество Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:31
    Очень много довольных жителей Салават Купере стоят в чудовищных пробках, вспоминая обещания о дороге-дублере, скоростном трамвае и т.п. Если бы вы слышали слова, которыми они выражают свою благодарность - у вас бы уши не просто завяли, а отвалились бы!
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    Анонимно 15:40
    Правильно говорите
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  • Анонимно 16:04
    Этот актив выражает желания местных жителей, у которых нет возможности ни позвонить, ни написать из-за постоянной героини. Папы на работе вкалывают, чтобы быстрее расплатиться с ипотекой, мамы детей развозят по этим пробкам: сначала в школу одних, других в садик, потом из школы на кружки, с кружков в садик. Между этим всем надо постирать, погладить, продукты купить, поесть приготовить на ужин, учесть время, чтобы забрать своих детей вовремя. Вечером приготовить еду на утро, одежду привести в опрятный вид, уроки сделать, поделки. А, если она ещё и работает (таких большинство), то это с этими дорогами вообще капсул!!! Вам бы эти чаты "довольных" показать! И правда! Может выложить в открытом доступе чаты всех домов, какой там кипиш по вечерам: начиная от утренних пробок, заканчивая тем, что от того, что негде припарковать машину, люди вынуждены парковаться на тротуарах. А когда дорогу не чистят по несколько дней после снегопада, а если и почистят, то только для галочки (проедутся один раз, то, что с ковша вылезло на дорогу, то уже проблема припаркованных машин). А поликлиники эти расбросанные детские?! Хотите узнать, что пишет это "большинство довольных"? Из последнего могу отметить многодетную мать, которой, чтобы показать 1,5 годовалого ребёнка, ноющего от боли в ухе, пришлось ехать ещё и с грудным на Лукницкого к специалисту. А та не приняла их (ей грозил штраф в противном случае) за то, что эта мать предварительно не съездила на Заречье со своими детьми за мед/картой. Слов просто нет, как все довольны и благодарны, что закинули к чёрту на кулички, где практически ничего нет. Ещё и МСЗ хотят нам под боком построить.
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  • Анонимно 16:05
    И с чего вы взяли что нас 3-5 человек? С каждого дома по 1-2 минимум, просто кто-то сильнее вам мозг треплет, кто-то менее активно. Но нас много. Раз вы сами не можете решить наши проблемы, мы сообщает ищем другие пути их решения
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  • Анонимно 16:07
    Недавно переехала в ЖК, тихо, мирно спокойно! Магазины все под боком а то что нет закупаюсь после работы в черте города. Спасибо за развитие! Видно что работа идёт
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