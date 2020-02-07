Миронов об активе «Салават купере»: «Довольных жителей гораздо больше!»

Фото: Реальное время

Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал о взаимодействии с жителями микрорайона «Салават купере». От жителей этого района поступило немало различных вопросов к Миронову для онлайн-конференции.

— Там есть актив. Этот актив в три-пять человек, которые не просто живут в «Салават купере», они работают в «Салават купере», их общественная деятельность стала работой. Иногда бывает так, что эти работники смешивают желания жителей «Салават купере» со своими личными желаниями и путают иногда местами эти вещи. Когда мы встречаемся с большей частью жителей, то значительно больше благодарных жителей и довольных жителей.