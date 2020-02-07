На форуме «Модель идентичности города» Казань сравнили с чак-чаком

В рамках стартовавшего сегодня форума «Модель идентичности города. Преемственность. Устойчивость. Развитие» экспертов попросили озвучить, в чем, на их взгляд, заключается идея Казани. В ответ социолог, эксперт Центра прикладной урбанистики Марья Леонтьева сравнила столицу Татарстана с известной татарской сладостью — чак-чаком.

— Казань устойчива в сохранении своей идентичности — она сворачивает и разворачивает ее в зависимости от обстоятельств. В некотором смысле это похоже на национальное лакомство чак-чак. Он может быть любой формы, он может быть в шоколаде, в обсыпке, он долго сохраняется, и он сохраняет себя, в отличие от другой нашей национальной сладости, которую невозможно вывезти из Казани, потому что она тает. Для нас основная идея Казани в ее устойчивости в сохранении себя, — заявила эксперт.

Напомним, с 7 по 9 февраля архитекторы, урбанисты и другие эксперты обсудят в Казани в рамках форума проблемы сохранения нематериального наследия городов.