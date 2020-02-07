В Казани стартовал форум «Модель идентичности города»

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С 7 по 9 февраля архитекторы, урбанисты и другие эксперты обсудят в рамках форума «Модель идентичности города. Преемственность. Устойчивость. Развитие» проблемы сохранения нематериального наследия городов.

Мэр Казани Ильсур Метшин, открывавший мероприятие, выразил радость от того, что город дорос до обсуждения подобных вопросов: «Еще 10 лет назад, когда каждая четвертая крыша на доме текла <...>, сама идея такого форума показалась бы странной».

Вместе с тем программа форума предусматривает обсуждение международных и российских кейсов по сохранению наследия, а также законодательные и нормативные ограничения. Число участников мероприятия достигает 120 человек.