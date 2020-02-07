Казанский авиационный завод подал в суд на «КАИ-Лазер»

6 февраля филиал Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова ПАО «Туполев» подал иск о взыскании суммы более 1 млн рублей с АО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер».

Из картотеки Арбитражного суда РТ стало известно, что ранее на «КАИ-Лазер» уже было подано два судебных иска. Первый в 2017 году подало ООО «Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс» в связи с неуплатой товара, в следствие чего задолженность «КАИ-Лазер» составила 27,7 млн рублей.

А в 2019 году АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» подало иск о взыскании более 150 тысяч рублей, дело было прекращено, так как «КАИ-Лазер» выплатили долг.



«КАИ-Лазер» на 71,71% принадлежит Минземимуществу Татарстана и на 21,28% — московскому ООО «ВГ-Фотоника». В 2018 году компания зафиксировала 12 млн рублей выручки и убыток в 54,5 млн рублей.