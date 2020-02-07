Чистопольские власти предоставят субсидии перевозчикам

Власти Чистопольского района Татарстана предоставят транспортным организациям субсидии с целью компенсации расходов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, субсидии из бюджета Чистопольского района пойдут на компенсации расходов перевозчиков, понесенные в связи с оказанием услуг для категорий граждан по единому месячному социальному проездному билету и единому месячному детскому социальному билету.



Деньги будут выделены на зарплаты водителям и кондукторам, страховые взносы, автомобильное топливо, техническое обслуживание и ремонт автобусов, лизинговые платежи и прочие прямые расходы.

Ранее руководство Татарстана и администрация Нижнекамска совместно покрыли убытки транспортных организаций по итогам 2018—2019 годов на общую сумму 54,5 млн рублей.

