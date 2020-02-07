В Татарстане полицейские задержали автомобиль с семью килограммами наркотиков — видео

Фото: МВД по РТ

Полицейские задержали на стационарном посту полиции «Малиновка» автомобиль «Тойота», в котором оказались семь килограмм наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

При обыске автомобиля на переднем пассажирском сиденье изъята баночка от жевательной резинки с порошкообразным веществом. При осмотре ручной клади были обнаружены два полиэтиленовых пакета, баночка от жевательной резинки также с порошкообразным веществом. Позднее экспертиза установила, что веществом является наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), общая масса которого составила 7075,08 грамма, передает ведомство.

Водитель 48-летний житель Санкт-Петербурга задержан и доставлен в отдел полиции. На допросе он пояснил, что является оптовым закладчиком интернет-магазина. Изъятые наркотики он получил от оператора для продажи в городе Омск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Подозреваемый арестован на два месяца.



Ранее в Казани было возбуждено уголовное дело против 18-летнего парня, которого задержали с наркотиками в куске пластилина.

