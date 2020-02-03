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Недвижимость

Хуснуллин пообещал заняться проблемой дольщиков на федеральном уровне

20:12, 03.02.2020
Хуснуллин пообещал заняться проблемой дольщиков на федеральном уровне
Фото: ru.wikipedia.org

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал заняться проблемой дольщиков на федеральном уровне.

«Вижу много комментариев от дольщиков. Обязательно займусь этой проблемой на федеральном уровне. Фиксирую ваши обращения. Будем работать над решением!», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на данный момент находятся 24 проблемных долевых дома. 17 января в Казани дольщикам передали два известных проблемных дома. Новоселье смогут отметить собственники квартир в доме №61 по улице Чистопольской и в одном из корпусов ЖК «Царицынский бугор» на улице Фучика.

Недвижимость Татарстан
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