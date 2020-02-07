Мэр Челнов пообещал решить проблему с дольщиками в течение года

Фото: архив

Мэр Челнов Наиль Магдеев заявил, что проблема обманутых дольщиков в городе будет решена в 2020 году. Сейчас не решен вопрос по 224 семьям.

«На 1 января 2015 года было 939 обманутых дольщиков. Почти тысяча семей! Наша задача была не бросать их. Над нами посмеивались, критиковали, что мы землю в городе выделили. А как решать вопрос? На решение проблемы в 2015 году нужно было изыскать почти миллиард! Не было денег. Пришлось браться за эту проблему. Три компании были привлечены: «Евростиль», «Домкор» и «Твой дом». Сегодня они все эти проблемы решают», — приводит слова главы города chelny-biz.ru.



Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал заняться проблемой дольщиков на федеральном уровне.

