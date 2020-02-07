Кудашов заявил, что Билялов не должен был выходить с финнами

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов после поражения от Финляндии в рамках Шведских игр сообщил, что вратарь Билялов не должен был выходить на лед с первых минут встречи.

«Там была нештатная ситуация: мы планировали сначала, что будет играть другой вратарь, который приболел немного.

Билялов в нормальном состоянии. У нас есть люди, которые помогают, занимаются с вратарями, есть тренеры вратарей», — сказал Кудашов.

Напомним, Билялов пропустил три шайбы за 7 минут и был заменен на Александра Самонова, который был признан лучшим игроком матча.