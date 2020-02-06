«Сначала не разглядела талант». Винер-Усманова рассказала о первой встрече с Кабаевой

Заслуженный тренер России Ирина Винер-Усманова рассказала о своей первой встрече с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.

«Я ее увидела издалека и сначала не разглядела (ее талант). Но когда она начала двигаться, я ее маме сказала: «Все, она остается».

Мама была баскетболисткой, тренировалась в одном зале со мной и, когда меня увидела, сказала: «Если когда-нибудь у меня родится дочь, я отдам ее этой тетке». Теперь мы с ней сестры по дочери», — призналась Винер-Усманова.

Алина Кабаева является олимпийской чемпионкой 2004 года, также в его активе 9 золотых медалей на чемпионатах мира и 15 побед на чемпионатах Европы.

Напомним, ранее о своей дружбе с Кабаевой рассказала экс-гимнастка Лейсан Утяшева.