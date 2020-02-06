Сборная России уступила Финляндии в вынесенном матче Шведских игр

Сборная России по хоккею уступила в вынесенном матче шведского этапа Евротура команде Финляндии (0:3).

Все три шайбы финнов были заброшены в первом тайме. Вратарь российской сборной Тимур Билялов пропустил 3 гола за семь минут и был заменен на Александра Самонова. Несмотря на обилие моментов, ни одна из команд больше не распечатала ворота соперника.

Отметим, что матч проходил в финском Хельсинки.



Шведские хоккейные игры.

Финляндия — Россия — 3:0 (3:0; 0:0; 0:0)

1:0 Пулккинен 0:37

2:0 Няттинен (Койвисто) 5:43

3:0 Юнттила (Виттасмяки, Карьялайнен) 6:54

Вратари: Туохимаа — Билялов (Самонов).