Сборная России уступила Финляндии в вынесенном матче Шведских игр
Сборная России по хоккею уступила в вынесенном матче шведского этапа Евротура команде Финляндии (0:3).
Все три шайбы финнов были заброшены в первом тайме. Вратарь российской сборной Тимур Билялов пропустил 3 гола за семь минут и был заменен на Александра Самонова. Несмотря на обилие моментов, ни одна из команд больше не распечатала ворота соперника.
Отметим, что матч проходил в финском Хельсинки.
Шведские хоккейные игры.
Финляндия — Россия — 3:0 (3:0; 0:0; 0:0)
1:0 Пулккинен 0:37
2:0 Няттинен (Койвисто) 5:43
3:0 Юнттила (Виттасмяки, Карьялайнен) 6:54
Вратари: Туохимаа — Билялов (Самонов).
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