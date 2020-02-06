Председатель Академии молодежной дипломатии Татарстана стала представителем в Совете Европы

Председатель Академии молодежной дипломатии Республики Татарстан Диана Фазлитдинова вошла в состав Консультативного совета по делам молодежи Совета Европы.

В ближайшие 2 года она будет работать в составе команды из представителей молодежных организаций Европы и представлять интересы молодежи в СЕ.



«Мы будем заниматься молодежными приоритетами, будем разрабатывать вместе с представителями правительств рекомендации по молодежной политик, а также будем утверждать бюджеты молодежного сектора Совета Европы», — цитирует Фазлитдинову пресс-служба Министерства молодежи РТ.