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Председатель Академии молодежной дипломатии Татарстана стала представителем в Совете Европы

22:12, 06.02.2020
Председатель Академии молодежной дипломатии Татарстана стала представителем в Совете Европы
Фото: minmol.tatarstan.ru

Председатель Академии молодежной дипломатии Республики Татарстан Диана Фазлитдинова вошла в состав Консультативного совета по делам молодежи Совета Европы.

В ближайшие 2 года она будет работать в составе команды из представителей молодежных организаций Европы и представлять интересы молодежи в СЕ.

«Мы будем заниматься молодежными приоритетами, будем разрабатывать вместе с представителями правительств рекомендации по молодежной политик, а также будем утверждать бюджеты молодежного сектора Совета Европы», — цитирует Фазлитдинову пресс-служба Министерства молодежи РТ.

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