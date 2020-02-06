В больнице Китая опровергли информацию о смерти врача, который первым предупредил о коронавирусе

Центральная больница Уханя опровергла информацию о том, что один из восьми врачей, которые первыми пытались предупредить о возникновении коронавируса, погиб.

Офтальмолог Ли Вэньлян из центральной больницы Ухани на данный моментнаходится в критическом состоянии,, сообщает South China Morning Post.

В конце прошлого года врач предупредил коллег о новой вирусной инфекции, из-за чего его вызвали в полицию и заставили подписать документ с обещанием не распространять слухи о заболевании. В итоге Верховный суд КНР признал, что ему надо было поверить.

Ранее в Китае у новорожденного младенца диагностировали коронавирус. Согласно последним данным, в Китае зафиксировано 28 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 563 человека скончались, 1153 излечились.