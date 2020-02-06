В Казани суд продлил арест экс-чиновника Фонда соцстраха

Советский райсуд Казани продлил арест экс-начальника отдела по обеспечению техническими средствами реабилитации татарстанского отделения Фонда соцстраха Марата Сагирова. Он останется в СИЗО до 28 марта.

Ему предъявили обвинение в причастности к афере на 13 млн рублей с выплатой компенсаций за инвалидные коляски. Вину в преступлении уволившийся из ФСС не признает.

Ранее сегодня Советский районный суд Казани продлил арест экс-заместителю управляющего ФСС по РТ Камилю Фатыхову, несмотря на просьбы адвокатов смягчить меру пресечения и отпустить их подзащитного под залог 1 млн рублей. Его также, как и Сагирова, обвиняют в мошенничестве на 13 млн рублей в сфере обеспечения инвалидов средствами реабилитации. Сам он заявил на заседании, что дело строится «на основании оговора со стороны заинтересованных лиц». Подробности — в репортаже «Реального времени».