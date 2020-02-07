Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой снег и до -11 градусов

В пятницу, 7 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Утром температура воздуха днем составит от -6°С до -11°С. В Казани возможно от -6°С до -9°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -7°С до -10°С.