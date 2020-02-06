РЖД обязали отремонтировать шесть опасных участков ж/д путей в Нижегородской области

Транспортная прокуратура обязала ОАО «РЖД» провести капремонт более 138 км железнодорожных путей на территории Нижегородской области. Нижегородский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Нижнего Новгорода, согласно которому ОАО «РЖД» обязано провести капитальный ремонт шести участков путей на территории региона.

Транспортная прокуратура выявила несоблюдение требований безопасности. На участках с пропущенным сроком проведения капремонта допущены события, связанные с безопасностью движения железнодорожного транспорта. Ведомство выдавало представление об устранении нарушений, однако в РЖД меры не принимали. Транспортная прокуратура удовлетворила исковые требования.

Решение суда уже вступило в законную силу. В течение года должны отремонтировать участки Смагино — Каменище (участок 7,1 км), Мухтолово — Балахониха (3,16 км), Балахониха — ОП 408 км (27,513 км), Трактовый — Бобыльская (14,447 км), станция Бобыльская (1,229 км), на линии Арзамас — Казань (казанский ход), а также Шеманиха — Уста (84,796 км), на линии Нижний Новгород — Котельнич в направлении Кирова, передает «Интерфакс».

