В Казани просят откликнуться потерпевших от серии краж предпринимателей

Фото: кадр видео МВД РТ

Полицейские просят откликнуться предпринимателей, которые пострадали от участников организованной группы, совершивших серию из 25 преступлений.

Сотрудниками уголовного розыска задержаны 17 участников организованной группы, которые в период с марта 2014 по февраль 2019 года совершили серию преступлений в отношении предпринимателей Советского района Казани. Против них возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный оборот наркотиков», «Незаконный оборот оружия», «Кража», «Вымогательство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Неправомерное завладение автомобилем», «Грабеж», «Разбой», «Хулиганство», «Угроза убийством».

По данным полиции, бандой совершено 25 преступных эпизодов. Однако есть основания полагать, что обвиняемые и их неустановленные сообщники совершили еще больше преступлений.

Всем, кто пострадал от действий группировки или имеет сведения об их деятельности, просят обратиться в МВД по Республике Татарстан по тел.: (843) 291-26-49, 291-26-45.



Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 12 жителей Татарстана, которые подозреваются в серии преступлений на территории Набережных Челнов, Мамадыша, Нижнекамска, Альметьевска и Бугульмы.

