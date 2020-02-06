В Башкирии двое сельчан героически спасли бабушку, вытащив из горящего дома в день ее рождения

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии двое мужчин спасли 82-летнюю бабушку из горящего дома. Они разбили окно и пошли искать старушку сквозь черный дым.

Пожар произошел 5 февраля в селе Красная Башкирия Абзелиловского района республики. Огонь вспыхнул в двухквартирном жилом доме. Бабушка вовремя обнаружила огонь на веранде, пыталась потушить его, но не смогла. Выбравшись на улицу, она вернулась в дом за вещами, но растерялась и не смогла покинуть дом. На помощь ей пришли местные жители Юнир Атанов и Руслан Галиуллин.

«Юнир разбил окно, вместе с Русланом они проникли в дом и сквозь густой дым пошли искать бабушку, она стояла у окна в одной из комнат. Силы были на исходе», — рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Мужчины вытащили пожилую женщину на улицу через окно. С улицы на помощь подоспел еще один местный житель Раян Ишкинин. Бабушка оказалась спасена.

Отмечается, что в день пожара ей исполнилось 82 года. Соседская семья с двумя детьми вовремя покинула дом. Никто не пострадал.

