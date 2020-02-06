Рабочая группа по поправкам в Конституцию рассмотрит предложение о пожизненном назначении сенаторов

Рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ рассмотрит предложение об увеличении числа сенаторов, делегируемых в Совет Федерации президентом, а также о пожизненном назначении сенаторов, рассказал член группы по поправкам, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

«Сейчас Совет Федерации комплектуется из представителей регионов, кроме того, есть право президента вносить кандидатуры в Совет Федерации. Сейчас это норма 10% [от общего числа] — это 17 человек получается. Первое, мне кажется, можно увеличить эту норму», — отметил он.

В качестве примера Чубарьян привел итальянский опыт: «Второй, более существенный момент, мне понравился итальянский опыт. У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе, — общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», — передает ТАСС его слова.

По мнению ученого, данная инициатива повысила бы значение Совета Федерации, наполнило бы очевидным представительством.

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас подчеркнул, что эти предложения будут внимательно рассмотрены.

Ранее стало известно, какие поправки предлагают внести представители Татарстана, входящие в рабочую группу по поправкам в Конституцию.