Президент Единой лиги ВТБ предрек УНИКСу борьбу за выход в финал

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил выступления ведущих российских команд в нынешнем баскетбольном сезоне.

«Соглашусь с Евгением Пашутиным, который сказал, что у нас лучший баскетбольный чемпионат в Европе прямо сейчас. Один тур меняет и перекраивает таблицу сверху донизу.

Если говорить о причинах, то их очень много. Во-первых, из-за глобальной перестройки состава в ЦСКА их лидерство уже не такое явное. Соперники это чувствуют и делают все возможное, чтобы оказаться выше армейцев. Что и показывает уверенное лидерство «Химок», которые без пяти минут чемпионы регулярки. «Локо» обрел стабильность после прихода Пашутина и находится совсем недалеко от армейцев. УНИКС покусывает то одного, то другого гранда и наверняка вновь будет бороться за попадание в финал.

Разочаровывает только «Зенит». Они не поняли тот ритм, в который попали. Огромное количество матчей в Евролиге бьет по их показателям в Единой лиге. Команде не хватает стабильности, они проигрывают «Астане», дважды «Калеву». И эти осечки фаворита подпитывают команды из нижней части таблицы, которые в этом году заметно прибавили», — считает Кущенко.