В совет директоров «Нижнекамскшины» могут войти два новых члена

Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» может изменить состав — в него могут войти два новых члена. Это следует из списка кандидатур, утвержденного нынешним советом директоров к общему собранию акционеров.

Так, в состав совета директоров может войти Павел Плетнев, исполнительный директор АО «НМЗ», и Денис Цомва — замначальника отдела управления активами КЦКРБ ПАО «Татнефть».

Остальные кандидатуры представлены и в действующем совете директоров.

«Нижнекамскшина» входит в состав группы «Татнефть». По итогам 2018 года компания зафиксировала выручку в 20,4 млрд рублей и чистую прибыль в 311,5 млн рублей.