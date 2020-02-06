В Башкирии возбудили уголовное дело за ввоз незадекларированного бриллианта
В Башкирии таможня возбудила уголовное дело в отношении жителя Уфы, который ввез в Россию незадекларированный бриллиант весом в 2,27 карата.
Сообщается, что минерал был легально приобретен в Амстердаме, откуда его перевезли сначала в Стамбул, а затем в Уфу. Камень прошел сертификацию GIA (Gemological Institute of America) и имеет идентификационный номер. Однако при ввозе в Россию его необходимо было задекларировать, так как бриллиант относится к стратегически важным товарам, за нелегальный ввоз которых предусмотрена уголовная ответственность, передает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника Уфимской транспортной прокуратуры.
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