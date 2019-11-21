В Татарстане таможенники изъяли посылку из США с патронами и прицелом

В Татарстане таможенники задержали посылку из США, в которой вместо заявленных линз для фотоаппарата находились боевые патроны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в посылке находились 3 коробки. В одной коробке находился оптический прицел, изготовленный в Австрии, во второй — 50 патронов, производства Бразилии, в третьей — 20 патронов производства США. При этом в документах все это значилось как «б/у линзы для Nikon», сообщают в ведомстве.

Экспертиза показала, что объекты являются боеприпасами для огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Ранее татарстанские таможенники стали выявлять в почте «социально опасные» нарушения.