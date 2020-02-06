В WADA не стали опровергать новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало новость о возможном отстранении сборной России от участия в футбольном чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры», — сообщили «РИА Новости» в WADA.

Напомним, накануне канал BeIn Sports в Twitter сообщил о том, что сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за допинговых санкций.

В РФС, ФИФА и РУСАДА не подтвердили данную информацию.