СМИ: Россия не сможет участвовать в ЧМ-2022

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за допинговых санкций, сообщает канал BeIn Sports в Twitter.

По данным источника, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже уведомило о своем решении Российский футбольный союз (РФС).

«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», — говорится в «Твиттере» beIN Sports.

В РФС, ФИФА и РУСАДА не подтвердили данную информацию.