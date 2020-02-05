Новости спорта

15:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

СМИ: Россия не сможет участвовать в ЧМ-2022

14:02, 05.02.2020
СМИ: Россия не сможет участвовать в ЧМ-2022
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за допинговых санкций, сообщает канал BeIn Sports в Twitter.

По данным источника, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже уведомило о своем решении Российский футбольный союз (РФС).

«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», — говорится в «Твиттере» beIN Sports.

В РФС, ФИФА и РУСАДА не подтвердили данную информацию.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров