Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте

Фото: wikimedia.org The Kremlin

Американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по первой и второй статьям обвинения по делу об импичменте.

Так, демократы не смогли набрать большинства голосов в рамках голосования в сенате. Для признания Трампа виновным требовалось не менее двух третей голосов. Решение Сената не обжалуется.

Против первой статьи обвинения, в рамках которой Трампу инкриминируется злоупотребление властью, высказались 52 сенатора, за — 48. Против второй — 53 законодателя, за — 47

Импичмент был закрыт, Трамп остаётся на посту президента США, пишет ТАСС.